شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تتعاقد مع العامة للخطوط الجوية لتشغيل صالة الفرسان بمطار الملك عبد العزيز بجدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عن إبرام عقد مع المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، بغرض تصميم وبناء وتشغيل صالة الفرسان الدولية بمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد بجدة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع "تداول"، اليوم الثلاثاء، بأن المدة التعاقدية تمتد لعشر سنوات يبدأ سريانها اعتباراً من تاريخ افتتاح الصالة وبقيمة تعاقدية تقديرية تقارب 500 مليون ريالا.

وتتوقع الشركة أن يؤثر هذا العقد بشكل إيجابي في نتائجها المالية اعتباراً من الربع الرابع من عام 2019.

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وبحسب البيان، سيسهم العقد المبرم في استدامة أعمال الشركة وزيادة تدفقاتها النقدية وتعزيز مجموعة أعمالها مع المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تعد أحد كبار المساهمين بالشركة وطرف ذو علاقة، وسيتم المصادقة على هذا العقد خلال اجتماع الجمعية العامة القادم.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 142.6 مليون ريال خلال الربع الرابع من العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 130.4 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

هذا وارتفعت أرباح الشركة بشكل طفيف إلى 383.1 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 382.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.