شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "الاتحاد الوطني" السنوية تتراجع 28% وإدارة البنك تُوصي بتوزيع 20 فلسا للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لبنك الاتحاد الوطني، المدرج في سوق أبوظبي المالي، عن تراجع أرباحه بنسبة 27.6% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر من 2018.

وأشار البنك في بيان لسوق أبوظبي، اليوم الثلاثاء، إلى تحقيق صافي ربح- عائد للمساهمين- بلغ 1.2 مليار درهم، مقابل صافي ربح بلغ 1.6 مليار درهم خلال العام 2017.

ووفقاً للبيان، تراجعت الإيرادات التشغيلية إلى 3.3 مليار درهم، مقابل إيرادات تشغيلية بلغت 3.6 مليار درهم في العام 2017.

في حين ارتفعت المصاريف التشغيلية إلى 1.2 مليار درهم خلال 2018، مقابل مصاريف تشغيلية بلغت 1.1 مليار درهم في العام 2017.

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وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق إيرادات من الفوائد بلغت 4.6 مليار درهم خلال العام 2018، مُقابل إيرادات من الفوائد بلغت 4 مليار درهم خلال العام 2017.

وفي المُقابل ارتفعت مصروفات الفوائد إلى 2 مليار درهم خلال العام 2018، مُقابل مصروفات بلغت 1.6 مليار درهم خلال العام 2017.

وفي بيان مُنفصل، أوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من رأس المال أو ما يعادل 20 فلسا للسهم، وذلك للمساهمين عن العام 2018.

وكان البنك قد حقق صافي ربح بلغ 1.3 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل 1.4 مليار درهم بالفترة المقابلة من 2017.