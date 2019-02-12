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شكرا لقرائتكم خبر عن "أملاك للتمويل" تتكبد خسائر بـ 125.6 مليون درهم خلال العام 2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لشركة أملاك للتمويل، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن تحولها لتكبد الخسائر خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.
ووفقاً لبيان منشور على موقع سوق دبي المالي، حققت الشركة صافي خسارة بلغ 125.6 مليون درهم مقابل صافي أرباح بلغ 51.3 مليون درهم في 2017.
ويرجع تحقيق الخسائر في العام 2018 إلى تسجيل أملاك وشركاتها التابعة خسارة صافية قدرها 125.6 مليون درهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
وتراجعت الإيرادات إلى 342 مليون درهم خلال 2018 مقابل إيرادات بلغت 362.9 مليون درهم خلال العام 2017.
وحققت الشركة خسائر تشغيلية بقيمة 13.5 مليون درهم، مقابل تحقيق أرباح تشغيلية بلغت 176.1 مليون درهم في العام 2017.
وجدير بالذكر أن الشركة كانت قد حققت صافي خسائر خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، بلغ 51.4 مليون درهم مقابل صافي أرباح بلغت 29.7 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2017.
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