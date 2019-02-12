شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض دخل العمليات يهبط بأرباح "بنك الأول" 15% في 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية للبنك الأول "السعودي الهولندي سابقاً" المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن تراجع أرباحه بنسبة 15.4% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

ووفقاً لبيان منشور على موقع السوق - حقق البنك صافي أرباح بلغ 1.1 مليار ريال مقابل صافي أرباح بلغ 1.3 مليار ريال في العام 2017.

وحقق البنك أرباحاً استثمارية صافية بلغت 2.75 مليار ريال مقابل صافي أرباح استثمارية بلغ 2.77 مليار ريال خلال العام 2017.

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ويعزى تراجع الأرباح في 2018 إلى انخفاض إجمالي دخل العمليات بنسبة 4.0% ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض دخل الأتعاب والعمولات، مكاسب استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة، دخل المتاجرة، صافي دخل العمولات الخاصة، بالإضافة إلى أرباح تحويل عملات أجنبية.

وفي المقابل، حقق البنك ارتفاع في مكاسب غير محققة من أدوات مالية مدرجة بالقيمة العادلة في الربح أو الخسارة.

ومن جانب آخر ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 2.3%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع مخصص انخفاض خسائر الائتمان وأخرى، المصاريف العمومية والإدارية، مصاريف الاستهلاك والإطفاء بالإضافة إلى الإيجارات ومصاريف المباني. قابله جزئياً انخفاض في رواتب ومصاريف الموظفين، بالإضافة إلى ارتفاع في بند عكس مخصص الانخفاض في قيمة الموجودات المالية الأخرى.

وكان البنك قد حقق صافي أرباح بلغ 820.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 1.009 مليار ريال في الفترة المقابلة من 2017، بتراجع بلغ 18.7%.