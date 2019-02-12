شكرا لقرائتكم خبر عن صعود الأسهم الأمريكية في بداية التداولات وسط تفاؤل بشأن التمويل الحكومي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية في مستهل جلسة اليوم بدعم من التفاؤل في الأسواق عقب اتفاق مبدئي بشأن تمويل الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة وتجنب إغلاق حكومي وشيك.



وأعلنت وكالات أنباء أمس التوصل بين البيت الأبيض والديمقراطيين في الكونجرس إلى اتفاق مبدئي بتمويل الحكومة لما بعد الجمعة المقبلة – التي ستشهد انتهاء اتفاق التمويل الحالي.

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ولم يتم التطرق إلى احتمالات التوصل إلى اتفاق بخصوص تمويل الجدار الحدودي مع المكسي الذي يصر عليه "ترامب" ويرفضه الديمقراطيون.



وفي سياق منفصل، لا تزال المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين جارية في بكين مع تصريحات إيجابية من واشنطن باحتمالية اتلوصل إلى اتفاق تجاري شامل.



وارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 15:03 جرينتش بنسبة 1% (ما يعادل 257 نقطة) إلى 25313 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة 1.1% (ما يعادل 78 نقطة) إلى 7386 نقطة، فيما ارتفع "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.9% (ما يعادل 25 نقطة) إلى 2736 نقطة.