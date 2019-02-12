شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس تنخفض رغم التوقعات بقوة الطلب الصيني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم رغم انخفاض الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية والتوقعات الإيجابية بشأن قوة الطلب الصيني.



وأفاد محللو "سيتي بنك" بأن الصين ستزيد الطلب على النحاس الأمر الذي سيعزز الطلب العالمي بالتبعية، وذلك في ظل زيادة الاعتماد عليه في صناعة السيارات الكهربائية.



وكشف المحللون عن ان العديد من الدول سوف تشدد معايير جودة الهواء، وهو ما سيعني زيادة مبيعات السيارات الكهربائية، ومن ثم دفع الطلب على المعادن كالبلاديوم والنحاس.

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ويتوقع "سيتي بنك" ارتفاع أسعار النحاس إلى 6500 دولار للطن المتري في العام الجاري بدعم من تكهنات بزيادة الطلب الصيني بنسبة 2%.



وفي غضون ذلك، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:48 جرينتش بنسبة 0.2% إلى 96.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 97.2 نقطة وأقل مستوى عند 96.8 نقطة.



وانخفضت أسعار النحاس بنسبة 0.9% إلى 276.3 دولار للرطل، وسجل المعدن أعلى سعر عند 279.6 دولار وأقل سعر عند 276.2 دولار.