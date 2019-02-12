شكرا لقرائتكم خبر عن 6.5 % تحسن بمعدل اقتصاد الوقود للمركبات المستعملة والان نبدء بالتفاصيل

كشف البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة أن "معيار اقتصاد الوقود" شهد تحسناً في الفترة ما بين 2015 و 2017، حيث تحسن اقتصاد الوقود للمركبات الجديدة بنحو 3.5 في المئة سنوياً، فيما المستعملة شهدت تحسناً بنسبة 6.5 في المئة.

وبين البرنامج أنه تم تسجيل ارتفاع في عدد المركبات المسجلة بتصنيف "ممتاز" وأعلى في اقتصاد الوقود الأفضل في فئته بنسبة 14.1 في المئة خلال الفترة من العام 2016 حتى العام 2017.

وعملت منظومة الجهات الحكومية في إطار البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، كوزارة التجارة والاستثمار والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والهيئة العامة للجمارك, والمركز السعودي لكفاءة الطاقة على إطلاق "المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الجديدة" (Saudi CAFE).

ويهدف "المعيار" (Saudi CAFE), إلى تحديد متطلبات أداء اقتصاد الوقود لجميع المركبات الخفيفة - أي سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة - المضافة إلى أسطول المركبات في المملكة ، التي تشمل المركبات المستوردة والمنتجة محلياً بغرض بيعها في المملكة, حيث يُشكِّل هذا المعيار جزءاً من نهج متكامل لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع النقل في المملكة العربية السعودية.

وتوجت هذه الجهود بتوقيع مذكرات تفاهم مع عدد كبير من الشركات الصانعة للمركبات الخفيفة، تلتزم بموجبها الشركات بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الجديدة (Saudi CAFE)، وهو ما يعد أول معيار من نوعه يتم إطلاقه في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية.

وعمل المختصون في البرنامج على وضع هدف طموح لتحسين اقتصاد الوقود في المملكة العربية السعودية بنسبة تصل الى 4 % سنوياً لتصل إلى 55 % من إجمالي استهلاك الوقود في قطاع النقل البري بحلول عام 2025م، مما يجعل المملكة تصف بمصاف الدول المتقدمة التي تملك معايير مماثلة.