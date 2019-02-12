شكرا لقرائتكم بورصة الكويت تسجل ارتفاعاً في معدلات الأداء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 15 ساعة في 12 فبراير 2019 - اخر تحديث في 11 فبراير 2019 / 21:57

سجلت بورصة الكويت خلال تعاملاتها أمس ارتفاعاً في معدلات الأداء، التي تشمل قيمة الأسهم المتداولة وكميتها وعدد الصفقات المنفذة، إذ ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة أمس بنسبة 25 في المئة الى 21 مليون دينار في مقابل 17 مليوناً لليوم السابق، فيما صعدت الكمية المتداولة بنسبة 68 في المئة الى 164 مليون سهم في مقابل 99 مليوناً، وصعد عدد الصفقات المنفذة بنسبة 50 في المئة الى 5740 صفقة في مقابل 3837 صفقة.



صاحب ذلك ارتفاع في مؤشر السوق الأول أمس بنسبة 0.27 في المئة تعادل 14.55 نقطة، صعوداً الى 5456.73 نقطة في مقابل 5442.18 نقطة أول من أمس، فيما سجل مؤشر السوق العام ثاني أكبر زيادة بين المؤشرات نسبتها 0.18 في المئة تعادل 9.27 نقطة الى 5214.26 نقطة في مقابل 5204.99 نقطة، بينما تراجع مؤشر السوق العام 0.03 في المئة تعادل 1.63 نقطة صعوداً الى 4772.11 نقطة في مقابل 4773.74 نقطة لليوم السابق.

وحل سهم «هيومن سوفت» في صدارة الأسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره بنسبة بلغت 1.89 في المئة، وصولاً إلى 3240 فلساً، من تداول 14 ألف سهم، بلغت قيمتها 45 ألف دينار، نُفذت من خلال 8 صفقات.

وسجل سهم «المتكاملة» أكبر خسارة بين الأسهم، بعد تراجع سعره بنسبة بلغت 1.84 في المئة، وصولاً إلى 746 فلساً، من تداول 254 ألف سهم، بلغت قيمتها 191 ألف دينار، نُفذت من خلال 44 صفقة.

وسجل سهم «خليج ب» أكبر سيولة متداولة بلغت 4.3 مليون دينار، تراجع سعره خلالها بنسبة 0.71 في المئة الى 280 فلساً، جاءت من تداول 15.2 مليون سهم.