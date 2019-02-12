شكرا لقرائتكم هبوط مؤشري «البحرين» العام والإسلامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 15 ساعة في 12 فبراير 2019 - اخر تحديث في 11 فبراير 2019 / 22:01

واصل المؤشر العام لبورصة البحرين خلال تعاملات أمس تراجعه بنسبة 0.05 في المئة تعادل 11 نقطة، هبوطاً الى 1398.65 نقطة في مقابل 1409.65 نقطة لليوم السابق، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع 2019 الى 4.59 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي على تراجع بلغت نسبته 0.45 في المئة، تعادل 3.83 نقطة الى 844.28 نقطة في مقابل 848.11 نقطة لليوم السابق، لتتقلص مكاسب المؤشر الإسلامي منذ مطلع العام الى 2.57 في المئة.



أما عن الإجماليات، فنجد ارتفاعاً في كمية الأوراق المالية المتداولة أمس في «بورصة البحرين» الى 7.97 مليون سهم في مقابل 4.4 مليون بزيادة 83 في المئة، فيما صعدت القيمة المتداولة الى 1.76 مليون دينار في مقابل 1.08 مليون دينار اليوم السابق، بنسبة ارتفاع 62 في المئة، نفذت من خلال 139 صفقة، في مقابل 112 صفقة بارتفاع 24 في المئة.

وشهدت جلسة أمس التداول بأسهم 16 شركة، ارتفعت أسهم 5 شركات، وهبطت 5 شركات، واستقرت 6 شركات، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 8.57 بليون دينار، بخسارة 67 مليون دينار، نسبتها 0.78 في المئة.

وجاء قطاع المصارف في صدارة البورصة بعد أن بلغت قيمة أسهمه المتداولة 1.30 مليون دينار بحريني، شكلت 72 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 5.3 مليون سهم، نفذت من خلال 77 صفقة.

وجاء سهم البنك الأهلي المتحد في صدارة البورصة بقيمة أسهم متداولة بلغت 771 ألف دينار، نسبتها 43 في المئة من إجمالي سيولة السوق، من تداول 2.6 مليون سهم، نُفذت من خلال 29 صفقة.

وجاء سهم بنك البحرين الوطني ثانياً بقيمة أسهم متداولة بلغت 246 ألف دينار، نسبتها 14 في المئة من إجمالي سيولة السوق، من تداول 360 ألف سهم.