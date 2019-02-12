سناب يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل – 12-02-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم سناب شات (SNAP) في آخر جلساته ، ليحاول السهم بهذا الانخفاض تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.21% بما يعادل -0.11 نقطة ، وذلك في ظل تأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق على المدى القصير ، مع الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . ولهذا نحن نرجح عودة الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 7.15 ، ليستهدف مستوى المقاومة 10.50 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه

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