جنرال موتورز يبحث عن قاع صاعد – تحليل – 12-02-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك وسط سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير ، وبدعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر في الأعلى ، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.18% بما يعادل -0.07 نقطة ، ليحاول السهم بذلك البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على الارتفاع من جديد .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط عودة استقراره أعلى مستوى 38.66 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 46.76 إلى 30.56) ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 40.57 الذي يمثل نسبة 61.8% .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه
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