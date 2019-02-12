سيسكو يعزز من مكاسبه – تحليل – 12-02-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.83% بما يعادل 0.39 نقطة ، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 49.14 ، طيلة استقراره أعلى مستوى 46.37 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
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