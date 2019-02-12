شكرا لقرائتكم خبر عن سيمانتيك ينخفض بمحاذاة خط اتجاه هابط – تحليل – 12-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق السهم على انخفاض في آخر جلساته ، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.06% بما يعادل -0.24 نقطة ، أمام الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 22.79 ، ليستهدف مستوى الدعم 21.05 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط