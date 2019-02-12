شكرا لقرائتكم خبر عن الملخص اليومي للسوق السعودي ليوم الثلاثاء 12-2-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بعد سلسلة انخفاضات متتالية بحجم تداولات بلغ 119,741,017 سهم ، بقيمة بلغت 2,643,826,043 ريال ، وبعدد صفقات بلغت 99,114 صفقة .

ليسجل أرباح بنسبة 0.67% بما يعادل 56.93 نقطة ، وقد بلغ عدد الأسهم المرتفعة 107 سهم والأسهم المنخفضة 65 سهم أما الأسهم التي أغلقت بدون تغيير 16 سهم .

أما مؤشر السوق الموازي (NOMU) فلم يكن مثل حظ المؤشر الرئيسي حيث سجل انخفاضاً بنسبه -1.61% بما يعادل -53.44 نقطة ، بحجم تداولات بلغ 114,114 سهم ، وبقيمة بلغت 2,508,516 ريال ، وبعدد صفقات 333 صفقة .

ومن أبرز مؤشرات القطاعات التي سجلت أعلى ارتفاعاً بجلسة اليوم كان أولها مؤشر قطاع تجزئة الأغذية (TFSI) بنسبة 3.14% بما يعادل 177.29 نقطة ، وجاء من بعده مؤشر قطاع البنوك بارتفاع بلغ نسبته 1.09% بما يعادل 89.77 نقطة ، أما أكثر مؤشرات القطاعات انخفاضاً لهذا اليوم فكان من نصيب مؤشر قطاع الإعلام بانخفاض بلغ نسبته -0.71% بما يعادل -74.14 نقطة .

ونأتي لأنشط الأسهم في حجم التداولات ليأتي في المركز الأول سهم كيان السعودية (2350) بحجم تداولات بلغ 11,592,795 سهم ، ومن بعده جاء سهم دار الأركان (4300) بحجم تداولات بلغ 11,533,664 سهم .

أما عن أكبر الأسهم نسبة لعدد الصفقات المنفذة خلال جلسة اليوم فكان من أبرزها سهم تهامة للإعلان (4070) بعدد صفقات بلغت 5,091 صفقة ، ويليه سهم إعمار (4220) بعدد 4,677 صفقة .

وسجل سهم جاكو(6020) أكبر ارتفاع خلال تلك الجلسة بنسبة بلغت 9.49% بما يعادل 1.04 ريال ، ويليه سهم الراجحي ريت (4340) بنسبة بلغت 5.71% بما يعادل 0.48 ريال .

وأكثر الأسهم التي سجلت انخفاضاً اليوم فكان سهم اسمنت الشرقية (3080) بنسبة بلغت -5.83% بما يعادل -1.55 ريال ، ويليه سهم العمران (9502) بنسبة بلغت -5.41% بما يعادل -1.00 ريال .