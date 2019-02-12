شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر يغلق مرتفعًا عند 8600.32 نقطة والان نبدء بالتفاصيل

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية اليوم مرتفعًا 56.93 نقطة ليقفل عند مستوى 8600.32 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 119 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 99 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 107 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 65 شركة على تراجع.

كما أغلق مؤشر الأسهم الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 53.44 نقطة ليقفل عند مستوى 3275.97 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 114 ألف سهم تقاسمتها 333 صفقة.