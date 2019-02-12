شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يتراجع من أعلى مستوى فى شهرين قبيل خطاب جيروم باول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، فى طريقه لإنهاء أطول سلسلة مكاسب يومية منذ عام 2016 ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى شهرين ، يأتي هذا فى الوقت الذي تنتظر الأسواق المالية خطاب جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1 % إلى مستوي 96.76 نقطة ،حيث مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 96.87 نقطة ،وسجل أعلى مستوى عند 96.98 نقطة الأعلى منذ 14 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.5% ، فى ثامن مكسب يومي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية منذ أوائل تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

وعلى مدار الأسبوع الماضي ،حقق مؤشر الدولار ارتفاعا بنسبة 1.1% ، فى أول مكسب خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، وبأكبر مكسب أسبوعي منذ آب/أغسطس الماضي.

دعم مكاسب العملة الأمريكية خلال تلك الفترة عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار حاليا فى سوق صرف العملات الأجنبية ،فى ظل الضغوط السلبية التي تواجه معظم العملات الرئيسية الأخرى ،وعلى رأسها اليورو والجنيه الإسترليني.

يلقي بحلول الساعة 17:45 بتوقيت جرينتش جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي خطابا حول "التطورات الاقتصادية فى المجتمعات الريفية ذات نسب الفقر المرتفعة" فى ميسيسيبي ، وقد يتضمن الخطاب إشارات حول أداء الاقتصاد الأمريكي وأدلة حول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية.