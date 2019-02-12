سعر الذهب عيار 24 يرتفع في أسواق الإمارات والـ22 يستقر

الخليج 365 - الإمارات:

ارتفعت أسعار الذهب عيار (24) بشكل طفيف، واستقر عيار (22) اليوم الثلاثاء في الأسواق المحلية للإمارات العربية المتحدة.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار (24) 158.50 درهماً، مقارنةً مع 158.25 درهماً أمس الإثنين، بزيادة ربع درهم.

واستقر سعر جرام الذهب عيار (22) عند 148.75 درهماً، وهو ذات السعر الذي سجله أمس.

وقال مسؤولو منافذ بيع مشغولات ذهبية مطلع فبراير (شباط) الجاري، إن الأسواق شهدت أخيراً تراجعاً في الطلب بشكل عام على شراء المشغولات الجديدة تأثراً بالزيادات السعرية منذ بداية العام.

وتوجه عدد من المتعاملين بداية العام الجاري إلى إعادة بيع السبائك والعملات الذهبية، للاستفادة من الزيادات السعرية التي سجلها الذهب، وفق ما قاله مسؤولو منافذ لبيع المشغولات والمجوهرات.

ويشهد قطاع تجارة الذهب والمجوهرات الثمينة في الإمارات نمواً ملحوظاً في الأعوام الماضية، إذ يقدر حجم التجارة الخارجية للدولة بهذا القطاع نحو 400 مليار درهم سنوياً، وبلغت قيمة واردات الدولة من الذهب حسب آخر إحصاء لـ"الهيئة الاتحادية للجمارك" 142.4 مليار درهم، وبلغت قيمة الصادرات 75.9 مليار درهم، ووصلت قيمة إعادة التصدير إلى 26 مليار درهم.