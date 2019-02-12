اينوك تستثمر 170 مليون درهم في بناء 14 محطة بالسعودية

تعتزم اينوك افتتاح 10 محطات متنقلة في دبي خلال 2019

الخليج 365 - الإمارات:

قال الرئيس التنفيذي لشركة بترول الإمارات الوطنية "اينوك" سيف الفلاسي إن الشركة أنشأت 14 محطة في السعودية بكلفة 170 مليون درهم، وتخطط لبناء 17 محطة أخرى ضمن المملكة خلال 3 أعوام.

وأضاف الفلاسي لصحيفة "البيان" إن "اينوك" تنوي أيضاً التوسع في مصر، ومن المزمع أن تبرم قريباً اتفاقية للمشاركة في إنشاء مشروع أنابيب التوصيل من خزانات الوقود إلى الطائرات مباشرة في مصر.

وفي الإمارات، بين الرئيس التنفيذي أن شركة البترول الوطنية تعتزم افتتاح 10 محطات متنقلة في دبي، ومحطة في الشارقة خلال 2019.

وعبر الذراع الاستثمارية التابعة لـ"اينوك" في قطاع النفط والغاز "شركة دراجون أويل"، تعكف المجموعة على تنفيذ خطط توسعية في عدد من المناطق حول العالم، لاسيما تركمنستان، والبصرة بالعراق.

وأطلقت "اينوك" في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أول محطة وقود قابلة للتنقل في دبي، بسعة 30 ألف لتر وقود، مع إمكانية تزويد نحو 400 مركبة بالوقود يومياً.

وانتهت اينوك من بناء 13 محطة في دبي خلال 2017 و2018، وتملك خطة لبناء 25 محطة في الشارقة خلال 4 أعوام.

وفي فبراير (تشرين الثاني) الماضي، أعلنت افتتاح 5 محطات خدمة جديدة في دبي ضمن 4 مواقع بالإمارة تعمل بالطاقة الشمسية، ما رفع عدد محطات الشركة في الإمارات حينها إلى 122.

وحققت "اينوك" العام الماضي أحد أعلى مستويات الإنتاجية في تاريخها، حيث بلغ حجم مبيعاتها من المنتجات النفطية 249 مليون برميل.