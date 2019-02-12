شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 12-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات جانبية وضيقة النطاق منذ الصباح مستقراً حول 0.7075، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي بشكل ملحوظ، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط الذي يستهدف مستوى 0.7000 كمحطة تالية، بينما يشترط استمراره الثبات دون مستوى 0.7185.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7000 والمقاومة 0.7120

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط