شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 12-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر عقود خام برنت بالتذبذب حول المتوسط المتحرك 50، ويحافظ على ثباته دون المقاومة المحورية 63.10، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً لهذا اليوم، بدعم من وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في الشراء، بانتظار استئناف الميل الهابط الذي يستهدف زيارة مستوى 59.55 بشكل رئيسي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 60.00 والمقاومة 63.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط