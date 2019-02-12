شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 12-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم سعر النفط حول مقاومة القناة اللحظية الهابطة، بينما يظهر مؤشر ستوكاستيك تشبّع واضح في الشراء الآن، بانتظار الضغط على السعر لاستئناف الاتجاه الهابط الذي يحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، والذي يستهدف مستويات 51.46 ثم 50.00 كمحطات رئيسية، بينما يشترط تحقيق هذه الأهداف الثبات دون 53.50 والأهم دون 54.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 50.00 والمقاومة 53.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط