شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 12-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة بعض الميل الصاعد الطفيف الآن متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، والذي يفقد عزمه الإيجابي مقترباً من مناطق التشبع في الشراء، بانتظار تحفيز السعر على الارتداد هبوطاً لاستنئاف الانخفاض الذي تبدأ أهدافه بكسر مستوى 15.62 لفتح الطريق أمام التوجه نحو 15.22. نذكر بأن الثبات دون 16.00 يمثل شرط مهم لاستمرار الاتجاه الهابط المتوقع. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 15.40 والمقاومة 15.90 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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