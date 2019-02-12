شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 12-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الذهب اختباراً لمقاومة القناة اللحظية الهابطة، يرافقه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مشارف مناطق التشبع في الشراء، وبما أن السعر دون 1316.65، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى فعالة لهذا اليوم، بانتظار استئناف الانخفاض الذي يستهدف مستويات 1299.00 ثم 1286.70 بشكل رئيسي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1286.00 والمقاومة 1320.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط