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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 12-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات سلبية ليقترب تدريجياً من هدفنا المنتظر عند 1.2800، ونعتقد بأن المجال مفتوح أمام تحقيق مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، حيث يتواجد هدفنا التالي عند 1.2636.
من هنا، فإن الميل الهابط سيبقى مسيطراً لهذا اليوم بشرط الثبات دون 1.2962.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2760 والمقاومة 1.2900
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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