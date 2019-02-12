شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 12-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج اليورو مقابل الدولار حول مستوى 1.1275 منذ الصباح، وطالما أن السعر دون 1.1443، فإن سيناريو الاتجاه الهابط سيبقى مرجحاً خلال الفترة القادمة، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 1.1181.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1180 والمقاومة 1.1350

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط