شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "جي اف اتش السنوية" ترتفع 9.5% والربعية تتراجع 37% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لمجموعة جي إف إتش المالية، المدرجة ببورصات البحرين ودبي والكويت، المعلنة اليوم الثلاثاء ارتفاع أرباحها بنسبة 9.5% خلال العام 2018.

وحسب بيان الشركة، المنشور على موقع "دبي" المالي، حققت المجموعة أرباحا صافية عائدة للمساهمين بلغت 114.1 مليون دولار أمريكي مقارنة بما مقداره 104.2 مليون دولار أمريكي خلال عام 2017.

وبلغت قيمة الربح الصافي الموحد للعام 2018 ما مقداره 115 مليون دولار أمريكي مقارنة بما مقداره 103.2 مليون دولار أمريكي خلال 2017، بزيادة بنسبة 11.4%.

وبلغت قيمة الإيرادات الموحدة خلال العام 2018 ما مقداره 246.2 مليون دولار أمريكي مقارنة بما مقداره 204.4 مليون دولار أمريكي خلال 2017، بارتفاع بنسبة 20.5%.

وعلى النحو الآخر، حققت المجموعة ربحاً صافياً للمساهمين بقيمة 10.6 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثالث المنتهي 31 ديسمبر 2018، بما يمثل تراجعاً بنسبة 37.2% مقارنة بما مقداره 17 دولار أمريكي من الربح الصافي الذي حققته المجموعة خلال نفس الفترة من العام 2017.

وبلغت قيمة الإيرادات الإجمالية الموحدة للمجموعة 61.6 مليون دولار خلال الربع الرابع من العام 2018، مقارنة بما مقداره 41.2 مليون دولار أمريكي في الربع المقابل من 2017، بارتفاع بلغ 49.5%.

وقد اختتمت المجموعة العام بمعدل ملاءة مالية بلغت نسبته 17.3% فيما بلغت نسبة العائد على حقوق الملكية 11.1%، ومن جانب آخر شهدت المجموعة تحسينات كبيرة في وضع السيولة وملف المطلوبات، حيث قامت بسداد مبلغ الصكوك البالغ قيمتها 200 مليون دولار بالكامل، والتي كانت قد تم سحبها في عام 2007.

كذلك قامت المجموعة بالسداد المبكر لتسهلتسهيلات الوكالة، مما يؤكد مواصلة المجموعة تعزيز وضعها واستقرارها المالي.

وكانت المجموعة قد حققت ربحاً صافياً للمساهمين بقيمة 103.44 مليون دولار أمريكي خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، بما يمثل ارتفاعا بنسبة 18.6% مقارنة بما مقداره 87.23 دولار أمريكي من الربح الصافي الذي حققته المجموعة خلال نفس الفترة من العام 2017.