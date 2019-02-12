شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتماسك بالتداول أعلى 1,300$ فى مقاومة صعود الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتتماسك بالتداول أعلى الحاجز النفسي عند 1,300$ للأونصة ، فى مقاومة الصعود المستمر فى مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.35% حتى الساعة 10:10 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,312.27$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,307.72$،وسجلت أعلى مستوي 1,313.86$ ، وأدنى مستوي 1,306.53$.

فقدت أسعار الذهب يوم الاثنين نسبة 0.5% ، فى أول خسارة خلال ثلاثة أيام ، تحت ضغط صعود الدولار الأمريكي ،ولنفس السبب انخفضت أسعار المعدن الأصفر نسبة 0.3 % ، على مدار تعاملات الأسبوع الماضي ،لتسجل أول خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة.

يدعم أسعار الذهب فى الوقت الحالي ، نشاط الطلب الاستثماري على المعدن النفيس كأصل من الأصول الآمنة ، فى ظل مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي خلال هذا العام ،وحالة عدم اليقين تجاه إمكانية توصل الولايات المتحدة والصين لاتفاق تجاري شامل.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.1% ، مواصلا صعوده لليوم التاسع على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، مسجلا أعلى مستوى فى شهرين عند 96.98 نقطة ، عاكسا استمرار الصعود القوي للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس دون أي تغيير يذكر ليستمر الإجمالي عند 802.12 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 10 كانون الثاني/يناير الماضي.