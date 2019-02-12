شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع بدعم القيود على إنتاج أوبك وعقوبات فنزويلا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء ليتعافي النفط الخام الأمريكي من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع ،ويتداول خام برنت فوق 62$ للبرميل ، بدعم القيود على إنتاج أوبك ضمن الاتفاق العالمي لخفض المعروض بالسوق ، بالإضافة إلى العقوبات الأمريكية على فنزويلا.

بحلول الساعة 09:40جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 52.85$ للبرميل من مستوي الافتتاح 52.41$،وسجل أعلى مستوي 52.90$ ،وأدنى مستوي 52.28 $ .

وصعد خام برنت إلى مستوي 62.01$ للبرميل من مستوي الافتتاح 61.69$ ،وسجل أعلى مستوي 62.10$ ،وأدنى مستوي 61.57$.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الأمس نسبة 0.5% ، فى ثاني خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ،وسجل أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 51.23$ للبرميل ، بفعل ارتفاع منصات الحفر والتنقيب فى الولايات المتحدة ،وانخفضت عقود برنت بنسبة 0.8%.

يدعم أسعار النفط فى الوقت الحالي القيود المفروضة على إنتاج منظمة البلدان المصدرة للنفط"أوبك" وحلفائها بما فى ذلك روسيا ، ضمن اتفاق المعروض العالمي بحوالي 1.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية حزيران/يونيو القادم.

قال سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي يوم الاثنين إن سوق النفط يجب أن تحقق التوازن خلال الربع الأول من هذا العام.

ومن المنتظر أن تجتمع أوبك وروسيا فى فيينا أيام 17-18 نيسان/أبريل القادم ، لمراجعة اتفاق خفض المعروض ، وتقييم مدى تحقق التوازن المنشود ،واتخاذ قرار حول احتمالات تمديد الاتفاق لفترة زمنية أخرى.

سجلت إمدادات فنزويلا انخفاضات لا إرادية بسبب العقوبات الأمريكية الأخيرة على البلد العضو فى أوبك ،ومع استمرار التوترات وعدم اليقين السياسي فى كاراكاس ، تظل إمدادات فنزويلا معرضة لمزيد من الانخفاض.