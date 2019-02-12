شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يتراجع لليوم الثاني على التوالي بفعل تباطؤ مستويات الطلب مجددا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، بالإضافة إلى تباطؤ مستويات الطلب الاستثماري مجددا ، فى ظل الحاجة إلى محفزات إيجابية تسارع الطلب وتدعم الأسعار.

فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة 09:05بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية بتكوين حول3,558$ بانخفاض قدره 31$ بنسبة 0.85%،حيث سعر الافتتاح عند 3,589$،وسجلت أعلى مستوي عند 3,591$ ، و أدنى سعر عند 3,548$.

فقدت أسعار البتكوين بالأمس نسبة 1.7% ، فى ثاني خسارة خلال ثلاثة أيام ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجلت يوم الجمعة أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 3,711$ لكل وحدة بتكوين.

تراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الثلاثاء بأكثر من واحد مليار$ إلى إجمالي 120 مليار$ ، مع انخفاض معظم أسعار العملات الكبرى ، وسجلت القيمة فى وقت سابق من تعاملات الأمس مستوى 123مليار$ الأعلى منذ 20 كانون الثاني/يناير الماضي.

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة إنتركونتيننتال اكسشنيج "جيف سبرشر" إنه يتوقع أن يبدأ تشغيل منصة الأصول الرقمية المعروفة باسم Bakkt فى أواخر هذا العام.

وكان من المفترض أن يبدأ تشغيل منصة Bakkt من قبل مشغل البورصة العالمية الكبرى فى نيويورك NYSE خلال الربع الأول من هذا العام ،لكن التأخير فى الموعد بسبب المشاورات المستمرة مع لجنة تداول السلع الآجلة فى الولايات المتحدة.

قال "مايك نوفوغراتز" مؤسس شركة جالاكسي ديجيتال "إنه فوجئ بعدم استثمار الصناديق الكبرى فى العالم بأكثر من واحد بالمئة من أموالها فى البتكوين ،وإنه فى حال استقرت الأسعار وأصبحت اللوائح أكثر وضوحا ، قد نرى بعض الصناديق الكبيرة تدخل إلى السوق الرقمية.

تتوقع شركة "فندسترات" الاستثمارية العالمية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها أن أسعار العملات الرقمية ستتعافي بحلول نهاية هذا العام ،وأن هناك تحسينات تدريجية سوف تدعم الأسعار.

وبينما تنضح جميع فئات الأصول المالية الأخرى ، لا تزال أصول التشفير فى مراحلها الأولى من التطور ، يعتقد "شانك بينغ شاو " الرئيس التنفيذي لشركةBinance أن ثورة البتكوين ليست سوي بداية البداية.