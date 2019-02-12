شكرا لقرائتكم خبر عن طرح 70 فرصة استثمارية في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

طرحت أمانة المنطقة الشرقية مشروع إنشاء مرسى يخوت ورياضات مائية على شاطئ واجهة محافظة الخبر البحرية كأحد المشاريع الاستثمارية المميزة المطروحة، وذلك ضمن حزمة من الفرص الاستثمارية التي طرحتها بعدد تجاوز 70 فرصة في مختلف الأنشطة والمواقع.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات المهندس حمدان بن عوده العرادي، أن الأمانة خصصت أحد مواقعها الاستثمارية المميزة على شاطئ واجهة الخبر البحرية للاستثمار بمساحة تتجاوز ٦٠ ألف متر مربع في مجال الترفيه والرياضات البحرية، وذلك كأحد الفرص الاستثمارية المميزة، التي جاءت امتدادًا لسلسلة من الفرص والمواقع الاستثمارية المطروحة بهدف تنمية المنطقة الشرقية ودعم المستثمرين ورواد الأعمال.

وبين أن الموقع الاستثماري المطروح على شاطئ واجهة الخبر البحرية كمزايدة عامة تضمن أنشطة الألعاب ومدينة مائية، إضافة إلى مرسى لليخوت والقوارب ومركز ترفيهي إضافة إلى مطاعم وكافيات وخدمات مساندة بمدة عقد تصل إلى ٢٥ سنة.

وأفاد العرادي أن الفرص الاستثمارية المطروحة، تضمنت عدد من الأنشطة الترفيهية والخدمية، من بينها مشروع استثمار أرض فضاء لإقامة وصيانة وإدارة وتشغيل مدينة ترفيهية رياضية متكاملة وحلبة سيارات وخدمات مساندة متعددة الأنشطة بشاطئ نصف القمر واستثمار وتأجير عدد من قطع الأراضي بالمخطط رقم ٩٩٧ ش د بغرض إنشاء وتشغيل ساحات لتجميع المعدات، إضافة إلى استثمار عدد من مواقع الأراضي بالدمام مخطط ١٠٧٧ لنشاط أعمال فرز ومعالجة وإعادة تدوير النفايات، وتأجير عدد من المواقع بحاضرة الدمام لنشاط اللوحات الإعلانية من نوع يونيبول.