شكرا لقرائتكم خبر عن طرح 70 فرصة استثمارية في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مدير عام الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات المهندس حمدان بن عوده العرادي، أن الأمانة خصصت أحد مواقعها الاستثمارية المميزة على شاطئ واجهة الخبر البحرية للاستثمار بمساحة تتجاوز ٦٠ ألف متر مربع في مجال الترفيه والرياضات البحرية، وذلك كأحد الفرص الاستثمارية المميزة، التي جاءت امتدادًا لسلسلة من الفرص والمواقع الاستثمارية المطروحة بهدف تنمية المنطقة الشرقية ودعم المستثمرين ورواد الأعمال.
وبين أن الموقع الاستثماري المطروح على شاطئ واجهة الخبر البحرية كمزايدة عامة تضمن أنشطة الألعاب ومدينة مائية، إضافة إلى مرسى لليخوت والقوارب ومركز ترفيهي إضافة إلى مطاعم وكافيات وخدمات مساندة بمدة عقد تصل إلى ٢٥ سنة.
وأفاد العرادي أن الفرص الاستثمارية المطروحة، تضمنت عدد من الأنشطة الترفيهية والخدمية، من بينها مشروع استثمار أرض فضاء لإقامة وصيانة وإدارة وتشغيل مدينة ترفيهية رياضية متكاملة وحلبة سيارات وخدمات مساندة متعددة الأنشطة بشاطئ نصف القمر واستثمار وتأجير عدد من قطع الأراضي بالمخطط رقم ٩٩٧ ش د بغرض إنشاء وتشغيل ساحات لتجميع المعدات، إضافة إلى استثمار عدد من مواقع الأراضي بالدمام مخطط ١٠٧٧ لنشاط أعمال فرز ومعالجة وإعادة تدوير النفايات، وتأجير عدد من المواقع بحاضرة الدمام لنشاط اللوحات الإعلانية من نوع يونيبول.
كانت هذه تفاصيل خبر طرح 70 فرصة استثمارية في الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.