أركان تتسلم نحو 22 مليون درهم من قيمة بيع مصنع الإسمنت

الخليج 365 - الإمارات:

قالت "شركة أركان لمواد البناء" إنها تسلمت مبلغ 21.9 مليون درهم خلال 2018 من قيمة صفقة بيع أصول مصنع الإمارات للإسمنت.

وبحسب بيان الشركة على موقع "سوق أبوظبي لأوراق المالية"، فإنه تم إرساء عقد بيع أصول المصنع الذي يقع في مدينة العين بقيمة 50 مليون درهم.

وأغلق المصنع الذي تأسس في عام 1976 نهائياً في 2017، بقرار من مجلس إدارة الشركة التي تخصص في تصنيع منتجات البناء والتشييد.

وانخفض صافي أرباح الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018 إلى 10.2 مليون درهم، مقارنة بـ36.2 مليون درهم أرباح الفترة المماثلة من العام الماضي، بتراجع بلغ 72%.

وتمتلك "أركان" حالياً وتُدير ست وحدات تصنيعية منتشرة في أبوظبي ومدينة العين، مختصة بتصنيع الأسمنت، والأرصفة الخرسانية، فضلاً عن الأنابيب البلاستيكية والمدعمة بالزجاج، والأكياس الورقية.