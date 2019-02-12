الويلزي رامسي إلى جوفنتوس براتب أسبوعي يفوق نصف مليون دولار

يصبح رامسي أغلى لاعب في تاريخ بريطانيا من حيث الراتب

الاقتصادي:

تعاقد نادي "جوفنتوس" الإيطالي مع اللاعب الويلزي آرون رامسي قادماً من نادي "أرسنال" الإنجليزي لمدة 4 سنوات مقابل راتب أسبوعي يصل إلى 515 ألف دولار (400 ألف جنيه إسترليني) أي ما يعادل 2.06 مليون دولار شهرياً و24.7 مليون دولار سنوياً.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن، رامسي بعقده الجديد مع "السيدة العجوز" (لقب جوفنتوس) سيصبح أغلى لاعب في تاريخ بريطانيا من حيث الراتب.

وقال بطل إيطاليا "جوفنتوس" عبر موقعه الرسمي أن، اللاعب الويلزي البالغ من العمر 28 عاماً، سيبدأ اللعب مع الفريق منذ الصيف القادم.

وفشل نادي "أرسنال" اللندني في تجديد عقد اللاعب الويلزي لفترة جديدة، وهذا ما ساعد رامسي على الانتقال إلى "جوفنتوس" في صفقة انتقال حر.

ولعب آرون رامسي المولود في ديسمبر (كانون الأول) 1998 مع "أرسنال" لمدة 11 عاماً، سجّل خلالها 62 هدفاً وصنع 64 مثلها في 361 مباراة بقميص "المدفعجية" (لقب أرسنال) في مختلف المسابقات، بينما أحرز هدفين فقط في 22 مباراة بالدوري هذا الموسم.

وبدأ رامسي مسيرته مع فريق "كارديف سيتي" الإنجليزي في موسم 2006، وانتقل بعدها إلى "أرسنال" مقابل 4.8 مليون يورو وذلك في موسم 2008.