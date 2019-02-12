شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة في مجملها إيجابية والأنظار على المحادثات التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثاني جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية مع ارتفاع مؤشرات الأسهم اليابانية بقرابة الاثنين بالمائة مع عودة نبض التداول لها اليوم الثلاثاء عقب تغيبها في مطلع هذا الأسبوع بسبب عطلة اليوم الوطني للتأسيس في اليابان، كما ارتفعت كل من مؤشرات الأسهم الاسترالية والنيوزيلندية ومؤشر سبي لأسهم كوريا الجنوبية.

وفي المقابل انخفضت مؤشرات الأسهم الصينية وتراجع مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وسط تتوجه أنظار المستثمرين حالياً لما سوف تسفر عنه الجولة الثالثة من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مع توجه وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتايزر إلى العاصمة الصينية بكين لاستأنف المحادثات التجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نوه يوم الخميس الماضي أنه لا ينتوي الاجتماع بنظيره الرئيس الصيني شي جينبينج قبل الموعد النهائي للهدنة التجارية في مطلع آذار/مارس للتوصل إلى اتفاق تجاري بين واشنطون وبكين، مما جدد قلق الأسواق حيال عودة التعريفات الجمركية على سلع صينية بقيمة 200$ مليار ورفعها إلى 25%، إذا ما لم يتم التوصل حتى إلى اتفاق على تمديد آجل الهدنة التجارية القائمة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.1.81% ليربح 27.79 نقطة ويصل إلى المستوى 1,567.19، كما ارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.93% ليربح هو الأخر 392.03 نقطة ويصل إلى المستوى 20,725.20.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فتشهد انخفاضاً، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.12% ليخسر 4.13 نقطة ويصل إلى المستوى 3,302.34، كما انخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.07% ليخسر هو الأخر 1.81 نقطة ويصل إلى المستوى 2,652.09.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فيشهد انخفاضاً بنسبة 0.42% ليخسر 118.30 نقطة ويصل إلى المستوى 28,025.54، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.27% ليربح 5.93 نقطة ويصل إلى المستوى 2,186.66.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.64% ليربح 58.62 نقطة ويصل إلى المستوى 9,268.62، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.27% ليربح هو الأخر 16.35 نقطة ويصل إلى المستوى 6,077.20.