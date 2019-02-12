شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا, سهم بي تي جروب يحافظ على الايجابية- تحليل - 12-2-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من ضعف تداولات سعر السهم الأخيرة إلا أن صموده فوق الدعم المتمركز عند 221.00 يدعم تمسكه بالمحاولات الصاعدة لتداولات الفترة القريبة والمتوسطة, يحتاج السعر حاليا لعزم إيجابي جديد ليبدأ بتشكيل تداولات صاعدة وليستهدف من خلالها مستوى 246.10 وصولا لمستوى تصحيح 61.8% فيبوناتشي والمتمركز حول 245.50.
تكمن مخاطرة تغيير الاتجاه العام بتسلل السعر دون الدعم المذكور سابقا, لما له أثر بتوفير فرص قويه لتشكيل تداولات سلبية لنتوقع بذلك تكبد السعر لخسائر عديدة بانجذابه نحو 207.00 و 197.00 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 222.00 و 246.10
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم
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