الجزء الثاني من فيلم The Lego يحقق 53 مليون دولار في 3 أيام

الاقتصادي:

بلغت إيرادات الجزء الثاني من فيلم الخيال العلمي "The Lego Movie 2" (ليجو موفي) ما يعادل 53 مليون دولار بعد ثلاثة أيام فقط، أي منذ طرحه يوم 8 فبراير (شباط) الجاري في دور السينما العالمية.

وبحسب موقع "بوكس أوفيس موجو" فإن، إيرادات الفيلم بلغت داخل الولايات المتحدة الأميركية نحو 35 مليون دولار، فيما وصلت خارج أميركا إلى 18 مليون دولار.

ويشارك في بطولة الفيلم أصوات كل من الممثلين مارجوت روبي وأليسون بري وكريس برات وجونا هيل وإليزابيث بانكس وستيفاني بياتريس وتشاننغ تيتم ونيك أوفرمان.

وتدور أحداث الفيلم الذي يخرجه مايك ميتشل وألفه ميشيل مورجان، حول خطر يهدد السكان، قادم من الفضاء الخارجي فهناك غزاة يطلق عليهم اسم "LEGO DUPLO®"، يسعون إلى تدمير كل شيء بشكل أسرع بكثير من محاولات إعادة البناء.

وفيلم "The Lego Movie 2" هو امتداد للجزء الأول من الرسوم المتحركة الذي ألفه فيل لورد وكريس ميلر في عام 2014، وتميز بأغنيته "Everything Is Awesom".