الان تتابع عاجل.. أرامكو وسوميد توقعان اتفاقا لتوفير سعات تخزينية للمازوت بطاقة 165 ألف متر مكعب في العين السخنة والان مع التفاصيل

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