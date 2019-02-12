شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "الوطنية للتأمينات العامة" تتراجع 15% في 2018 وإدارتها توصي بتوزيع 15 فلسا للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية للشركة الوطنية للتأمينات العامة، عن تراجع أرباحها بنسبة 15.2% خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وأفادت الشركة، في بيان منشور على موقع سوق "دبي" المالي، بتحقيقها صافي ربح بلغ 31.36 مليون درهم مقابل صافي ربح بلغ 36.98 مليون درهم في العام المقابل المنتهي في 31 ديسمبر 2017.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المُساهمين عن العام 2018 بنسبة 15% من رأس المال، أو ما يعادل 15 فلسا للسهم، فيما تم تحديد يوم 26 مارس المقبل لعقد اجتماع الجمعية العمومية.