شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير:بنوك الإمارات والسعودية الأكبر من حيث الأصول عربيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف تقرير حديث أن البنوك الإماراتية ما زالت تحتل الترتيب الأول، وتستحوذ على الحصة الأكبر عربياً في موجودات القطاع المصرفي العربي "أصول"، بنسبة 22.8% من إجمالي الموجودات البالغة 3 3.22 تريليونات دولار.

تليها البنوك السعودية بنسبة 19.1%، والبنوك المصرية بنسبة 8.2%، وذلك بحسب تقرير الاستقرار المالي في الدول العربية، الذي أصدره صندوق النقد العربي ومجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية مؤخراً.

وكشف التقرير أن البنوك الإماراتية جاءت في الترتيب الثاني، بعد البنوك السعودية، في الودائع، حيث بلغت إجمالي ودائع البنوك الإماراتية بنهاية 2017، حوالي 386 مليار دولار.

وبلغت ودائع البنوك السعودية 456 مليار دولار، واستحوذت بنوك دول مجلس التعاون على 62.8% من إجمالي ودائع البنوك العربية، البالغة 2.96 تريليون دولار بنهاية 2017.

وجاءت البنوك الإماراتية في الترتيب الثالث، في ما يخص نسبة تغطية مخصصات القروض إلى إجمالي القروض غير المنتظمة لدى القطاع المصرفي العربي، حيث احتلت الكويت الترتيب الأول بنسبة 230%، تليها البنوك السعودية 152%.ثم البنوك الإماراتية 107%.

وانخفضت النسبة لأقل من 60% في بنوك الجزائر ولبنان والبحرين وتونس والعرق وفلسطين، ما يعطى مؤشراً على عدم قدرة البنوك على مواجهة المخاطر الناجمة عن عدم الانتظام في سداد القروض.

وأشار التقرير إلى أن تكوين المخصصات بصورة مبالغ فيها، قد يعطي انطباعاً غير ملائم لدى المستثمرين، وقد يعكس توقعات بعدم الاستقرار وعدم الثقة في محفظة القروض القائمة في المستقبل، إضافة لذلك، فإن المبالغة في تكوين المخصصات، قد تحرم الاقتصاد من قدر كبير من الأرباح الموزعة، التي قد تسهم في تعزيز الاستهلاك والاستثمار والنمو الاقتصادي.