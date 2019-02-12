شكرا لقرائتكم خبر عن سوق دبي المالي يقرّر اعتماد توقيع واحد للمستثمرين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرّر سوق دبي المالي، اعتماد توقيع واحد للمستثمرين عند طلبهم خدمات تتعلق بالتقاص والتسوية والإيداع، حيث بدأ تطبيق القرار اعتباراً من أول أمس.

وأوضح السوق أنه بالرجوع إلى قانون إنشاء سوق دبي المالي وتعديلاته واللوائح المعتمدة في السوق والإجراءات المعمول بها بقطاع التقاص والتسوية والإيداع بالسوق.

وفي إطار حرص السوق على اتباع أفضل الممارسات، تم تعديل الإجراءات التالية في ما يتعلق باعتماد توقيع المستثمر لخدمات قطاع التقاص والتسوية والإيداع.

ومن متطلبات اعتماد توقيع المستثمر من خلال طلب إصدار رقم مستثمر ونموذج توقيع المستثمر، كما يجب تصديق توقيع طلب إصدار رقم مستثمر عن طريق موظفو إدارة شؤون خدمة العملاء بسوق دبي المالي، شركة وساطة مرخصة لدى سوق دبي المالي، شركة مدرجة في سوق دبي المالي، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

أو اعتماده من بنك معتمد في دولة الإمارات ومرخص من مصرف الإمارات المركزي، كاتب العدل وسفارة دولة الإمارات في الدول الأجنبية أو عن طريق وزارة الخارجية الإماراتية.

وأوضح التعميم أنه بالنسبة للقصّر أقل من 21 عاماً، يجب توقيع الوصي (الأب) على الطلب نيابة عن القاصر، بينما بالنسبة للأوصياء (غير الأب) فيجب تقديم نسخة طبق الأصل عن رسالة الوصاية الصادرة من المحكمة.

وأشار إلى أنه في حال كان الأوصياء خارج الدولة فيجب تصديق رسالة الوصاية عن طريق سفارة الإمارات في تلك الدولة أو عن طريق وزارة الخارجية الإماراتية.

وبيّن التعميم، أن على الوكلاء تقديم وكالة عامة صادرة عن المحكمة، لافتاً إلى أنه لتغيير التوقيع المعتمد في سوق دبي المالي يجب على المستثمر تعبئة طلب تعديل أو إضافة بيانات مستثمر، تعبئة طلب نموذج توقيع المستثمر، كما يجب أن يكون التوقيع مصدقاً كما ورد في المادة الثانية.