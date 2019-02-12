شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الداش كوين يجتاز الهدف – تحليل - 12-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الداش كوين بتحقيق هدفنا المنتظر عند 79.65، ويبدأ اليوم بميل صاعد قوي ليخترق هذا المستوى ويستقر فوقه، مما يفتح الطريق أمام امتداد الموجة الصاعدة لتستهدف مستوى 85.20 كمحطة تالية، ليبقى الاتجاه الصاعد فعالاً خلال الجلسات القادمة.
المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المقترحة، مع الإشارة إلى أن الثبات فوق 79.65 يمثل شرط أولي لاستمرار الارتفاع المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 79.00 والمقاومة 85.20
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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