شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين يتأثر بالعزم الإيجابي – تحليل - 12-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر اللايتكوين حول مستوى 43.00 منذ يوم أمس، وبما أن السعر دون مقاومة القناة الهابطة، فإن سيناريو الاتجاه الهابط سيبقى مرجحاً على المدى اللحظي، بانتظار زيارة مستوى 32.55 كمحطة رئيسية تالية.

يجب الانتباه إلى أن اختراق مستوى 47.65 والثبات فوقه سيوقف السيناريو السلبي المقترح ويدفع السعر لمواصلة الاتجاه الصاعد على المدى القصير.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 35.00 والمقاومة 46.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط