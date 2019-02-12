شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يستمر بالانخفاض – تحليل - 12-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات سلبية إضافية يوم أمس ويستقر حول 0.7075 الآن، ويقع تحت ضغط سلبي مستمر قادم من المتوسط المتحرك 50، مما يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط على المدى اللحظي، حيث يتواجد هدفنا التالي عند 0.7000.

الثبات دون 0.7185 مهم لاستمرار الموجة الهابطة المقترحة، وكسر 0.7000 سيدفع السعر نحو 0.6930 بشكل مباشر.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7000 والمقاومة 0.7120

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط