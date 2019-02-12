شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يفقد العزم – تحليل - 12-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر النفط اختباراً لمقاومة القناة اللحظية الهابطة التي تظهر بالصورة بعد أن نجح بتحقيق هدفنا الأول يوم أمس عند 51.46، يرافقه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في الشراء الآن، مع ملاحظة أن المتوسط المتحرك 50 يشكّل ضغط سلبي ليحمي مناطق المقاومة الحالية.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، بانتظار كسر 51.46 لتأكيد التوجه نحو 50.00 كهدف تالي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استمرار الموجة الهابطة يعتمد على الثبات دون 53.50 والأهم دون 54.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 50.00 والمقاومة 53.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط