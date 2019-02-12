شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعملة الموحدة اليورو لأول مرة في سبعة جلسات أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 28 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الثلاثاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:22 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.01% إلى مستويات 1.1277 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1276 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1285، بينما حقق الأدنى له عند 1.1273.

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هذا وتتطلع الأسواق حالياً لما سوف تسفر حديث محافظ البنك المركزي الألماني جينز ويدمان في جامعة جنوب أفريقيا في برويتوريا تحت عنوان "دور البنك المركزي في الاقتصاد الحديث – منظور أوروبي"، ويأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق فعليات اجتماعات وزراء المالية لمنطقة اليورو إكوفين في بروكسل والتي تناقش العديد من القضايا المالية مثل آليات دعم اليورو والتمويل الحكومي، وتعد هذه الاجتماعات مغلقة أمام الصحافة إلى أن المسئولين عادة ما يتحدثون إلى المراسلين على مدار اليوم.

على الصعيد الأخر، يتطلع المستثمرين حالياً لما سوف يسفر عنه حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في منتدى السياسة الريفية لمؤسسة الأمل في ميسيسيبي تحت عنوان "التنمية الاقتصادية في المجتمعات الريفية عالية الفقر"، كما تترقب الأسواق لما سوف تسفر عنه مفاوضات الإدارة الجمهورية الأمريكية مع الكونجرس الذي يستحوذ على أغلبيته الديمقراطيين حيال تمويل برنامج أمن الحدود لتجنب إغلاق جزئي جديد للحكومة الفيدرالية.