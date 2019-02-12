شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 12-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد المؤشر تراجعا خلال جلسة امس الاثنين ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 2496 نقطة، لينزلق بذلك اسفل مستوى الدعم السابق عند 2530 نقطة، مما يعد إشارة سلبية، كما تراجع المؤشر مخترقا القناة الصاعدة قصيرة الأجل، وهو ما قد يهوي بالمؤشر لاسفل لمستويات قد تصل الى 2450 نقطة كمستوى اول ثم 2200 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 2600 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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