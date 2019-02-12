شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يعزز مكاسبه - تحليل صباحي - 12-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) للجلسة الثانية على التوالي ، وذلك بدعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.27% بما يعادل 14.55 نقطة ، في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير ، وتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى الدعم 5391.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 5600.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5391.00 ومستوى المقاومة 5560.00 .