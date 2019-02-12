شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العقارية (UPP) يسجل ادنى مستوى في خمس سنوات ونصف -تحليل صباحي- 12-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق السهم لاسفل خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 0.361 درهم، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم في خمس سنوات ونصف، ليتحول بذلك السهم الى الاتجاه الهابط على المدى القصير، كما انخفض السهم اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands" وهو ما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 0.30 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.40 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.34 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.38 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط