شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ديار للتطوير (DEYAAR) يتحول الى الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 12-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يواجه مستوى الدعم 0.36 درهم، فقد عمق السهم من خسائره مخترقا هذا المستوى، حيث اغلق عند مستوى 0.355 درهم، وهو ما يجعل السهم يتحول الى الاتجاه الهابط على المدى القصير، وفي ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم التالي عند 0.32 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.37 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.34 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.36 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط