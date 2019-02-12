شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكس (ARMX) يحقق خسائر كبيرة -تحليل صباحي- 12-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق السهم خسائر كبيرة خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 4.11 درهم، بينما سجل سعر فتح بلغ 4.29 درهم، لينزلق بذلك اسفل خط اتجاهه الصاعد قصير الأجل، وبالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك مازالت الأنظار تتجه لاسفل لمستويات قد تصل الى 3.90 درهم كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 4.25 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.05 درهم وبين مستوى المقاومة هو 4.18 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط