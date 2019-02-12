شكرا لقرائتكم خبر عن الاسلامية العربية للتامين (SALAMA) يقترب من هدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 12-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه كما توقعنا في تقاريرنا السابقة منذ نهاية الشهر الماضي، حيث اغلق امس الاثنين منخفضا عند مستوى 0.473 درهم، مقتربا من هدفه السعري الأول المتوقع عند 0.46 درهم، والذي يقابل مستوى الدعم الحالي، وفي ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق السهم لمستوى الدعم المذكور، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 0.38 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.46 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.48 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط